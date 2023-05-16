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قتلى ومصابون.. البيت الأبيض: قافلة أمريكية تتعرض لهجوم مسلح في نيجيريا
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قتلى ومصابون.. البيت الأبيض: قافلة أمريكية تتعرض لهجوم مسلح في نيجيريا

قتلى ومصابون.. البيت الأبيض: قافلة أمريكية تتعرض لهجوم مسلح في نيجيريا

قتلى ومصابون.. البيت الأبيض: قافلة أمريكية تتعرض لهجوم مسلح في نيجيريا
١١:٣٠:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

تباينت تصريحات البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، حول هجوم مسلح على قافلة أمريكية في نيجيريا.

وأكد البيت الأبيض الهجوم على قافلة أميركية في نيجيريا ، في حين صرح أيضا أن قافلة عربات أمريكية تعرضت لهجوم في نيجيريا لكن لم يصب أي مواطن أمريكي، حسب وكالة رويترز.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “ما يمكنني إخباركم به” هو أنه لا توجد إصابات في صفوف الأمريكيين.

وأضاف “نحن على علم بوقوع بعض الإصابات وربما حتى بعض القتلى لكنني لا أريد أن استبق كثيرا موقفنا الحالي”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار امريكا البيت الأبيض نيجيريا هجوم مسلح

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