سرب من النحل يطارد شرطيا أمريكيا ويطرحه أرضًا (فيديو) 

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أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هجوما من سرب للنحل على رجل شرطة بمدينة كاليفورنيا الأمريكية.

اكتشاف مخبأ النحل

وحاول رجل الشرطة الإفلات من هجوم النحل، لكنه لم يستطع، وسقط أرضا لفترة، ثم حاول الوقوف، لكنه سقط مرة أخرى.

وفي المقطع نفسه، ظهر رجل يرتدي بذة واقية، واكتشف وجود مخبأ في سقف أحد المنازل، يحتوى على عدد كبير من النحل.

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كشفت مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة الشفاء واستشارية العلاج الغذائي د.هدى أحمد خلال عن فوائد سم النحل.

لحظة هجوم سرب من النحل على رجل شرطة في ولاية كاليفورنيا الأميركية

#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى#شاهد_الشرق_الأوسط pic.twitter.com/4xXwZqUpSH — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) May 16, 2023

سم النحل:

وأضافت أن المهتمين بالطب البديل يستعينون بسم النحل في تخفيف الألآم الروماتيزمية والتصلب العضلي وأمراض الأعصاب الطرفية والمركزية وغيرها.

وأوضحت أنه أجريت العديد من الدراسات التي أكدت قدرة الميلتين وهو المركب الأوفر كمية في سم النحل على تحسين أعراض الداء السكري ومضاعفاته بأكثر من آلية .

وتابعت في تصريحات لها : “وفقاً لتلك الدراسات فإن هذا الغذاء الفريد ينشط خلايا البنكرياس لإفراز الأنسولين ويحفز توجه السكر من الدم الى خلايا الجسم لحرقه والحصول على الطاقة، علاوة على دوره في تحفيز افراز انزيمات تكسير الدهون لضبط دهون الدم فضلاً عن كونه مضاد للالتهابات والاكسدة المسؤولان عن حدوث مضاعفات الداء السكري” .