هل استئصال الغدة الدرقية بالكامل يستوجب تناول علاج بديل؟

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أكد د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة أهمية تناول العلاج البديل في حال استئصال الغدة الدرقية بالكامل.

استئصال الغدة الدرقية بالكامل

وقال الجهني، في تغريدة عبر “تويتر”: “اذا تم استئصال الغدة الدرقية بالكامل فلا بد من هرمون تعويضي لهرمون الغدة الدرقية على شكل حبوب لتفادي أعراض ومضاعفات خمول الغدة الدرقية”.

وأضاف “ولكن إذا كانت عملية الاستئصال جزئية للغدة الدرقية، فقد تفرز الغدة هرمونات كافية في بعض حالات”.

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وشدد د. ناصر الجهني، على أهمية علم تحليل للغدة الدرقية والمتابعة مع الطبيب المعالج لوصف الحالة والحصول على العلاج المناسب”.

أعراض كسل أو نشاط الغدة الدرقية

وفي وقت سابق، حددت وزارة الصحة، أعراض كسل أو نشاط الغدة الدرقية والتي تستدعي استشارة الطبيب المعالج للحصول على العلاج المناسب.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي عش بصحة، أن أعراض خمول الغدة الدرقية تشمل التالي:– الشعور بالبرد

– بطء بمعدل ضربات القلب

– الإجهاض

– عدم انتظام الدورة الشهرية

– الإمساك

– زيادة الوزن

أما عن أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية فتشمل التالي:

• الشعور بالحر

• الخفقان

• التعرق غير الاعتيادي

• تهيج وتويتر

• أرق

• فقدان الوزن

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