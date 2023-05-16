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خطوة مفاجئة.. الصين تخطر السفارات لديها بإزالة اللافتات الدعمة لأوكرانيا و “الشواذ”
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خطوة مفاجئة.. الصين تخطر السفارات لديها بإزالة اللافتات الدعمة لأوكرانيا و “الشواذ”

خطوة مفاجئة.. الصين تخطر السفارات لديها بإزالة اللافتات الدعمة لأوكرانيا و “الشواذ”

خطوة مفاجئة.. الصين تخطر السفارات لديها بإزالة اللافتات الدعمة لأوكرانيا و “الشواذ”
١١:٠٠:٥٤ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

طلبت الصين من السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية التي تتخذ من بكين مقرًا لها عدم استخدام جدران مبانيها الخارجية لـ”الدعاية السياسية” أو لـ”الشواذ جنسياً”.

لافتات دعم أوكرانيا

وذكرت وكالة “كيودو” نقلا عن مصادر دبلوماسية، إلى أن الصين توجهت بهذا الطلب فيما يتعلق على ما يبدو باللافتات التي تظهر الدعم لأوكرانيا، حيث وضعت العديد من السفارات لدى بكين لافتات تصور علم أوكرانيا ورسائل باللغتين الصينية والإنجليزية لإظهار دعمها لأوكرانيا.

وحث الإخطار الصادر عن وزارة الخارجية الصينية، السفارات والمنظمات الدولية على عدم استخدام الجدران الخارجية لمبانيها للدعاية و “تجنب إثارة النزاعات بين الدول”، وفق “كيودو”.

رد فعل عنيف

وأثارت هذه الخطوة رد فعل عنيفا من دبلوماسيين من أوروبا ومناطق أخرى، حيث يعتقد أن أيا منهم أزال اللافتات. وأن من بين السفارات في بكين التي تعرض الدعم لأوكرانيا، كندا وألمانيا وبولندا، وفق الوكالة.

وأوضح الإخطار أيضا أن السفارات والمنظمات الدولية “ملزمة باتباع القوانين واللوائح الصينية”.

هذا ويعتقد أنه تم إرسال الرسالة إلى جميع البعثات الدبلوماسية في الصين، فيما ترفع بعض السفارات علم “قوس قزح”، الداعم لـ”الشواذ جنسياً”.

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الكلمات الدلالية:
السفارات الأجنبية الشواذ جنسيا الصين اوكرانيا

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