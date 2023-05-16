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تضرر نظام صاروخي أمريكي متطور في أوكرانيا.. ما الأمر؟
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تضرر نظام صاروخي أمريكي متطور في أوكرانيا.. ما الأمر؟

تضرر نظام صاروخي أمريكي متطور في أوكرانيا.. ما الأمر؟

تضرر نظام صاروخي أمريكي متطور في أوكرانيا.. ما الأمر؟
٠٩:٥٩:٥٦ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن أحد أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” التي تم إرسالها لأوكرانيا، تضرر في هجوم صاروخي روسي نٌفذ مساء الاثنين.

تضرر نظام باتريوت الصاروخي الأمريكي

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن نظام الدفاع الجوي “تضرر لكنه لم يدمر”.

وفي الوقت الحالي، تقوم الولايات المتحدة بتقييم مدى الضرر الذي لحق به من أجل فهم ما إذا كان من الضروري إيقاف تشغيل هذه الوحدة تماما، أو إصلاحها بجهود الجانب الأوكراني، وفقا لـ”شبكة CNN”.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.

ضربات روسية في أوكرانيا

واستهدفت الضربة الروسية، عدة مواقع، من بينها – نظام الدفاع الجوي الأمريكي “باتريوت”، الذي تم تدميره في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز “كينجال”.

وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ الجوية والبحرية والبرية الثمانية عشر التي تم إطلاقها ليلا، وهي 6 “كينجال” و9 “كاليبر” و3 “إسكندر”.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا أوكرانيا روسيا كييف نظام باتريوت

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