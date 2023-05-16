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الوجه الآخر لبريطانيا.. آباء يسرقون حليب الأطفال
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الوجه الآخر لبريطانيا.. آباء يسرقون حليب الأطفال

الوجه الآخر لبريطانيا.. آباء يسرقون حليب الأطفال

الوجه الآخر لبريطانيا.. آباء يسرقون حليب الأطفال
١٠:٢٢:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت شبكة إعلامية بريطانية تقريرا صادما حول رصد آباء يسرقون حليب الأطفال المجفف لإطعام أبنائهم.

ارتفاع أسعار لبن الاطفال

وسلط تقرير “سكاي نيوز” الضوء على قصة أب خطط ونفذ عملية سرقة لحليب أطفال مجفف، من أجل إطعام ابنه الرضيع، بعد ارتفاع ثمن العلبة في بريطانيا.

وشرح الأب من دون الكشف عن اسمه، تفاصيل عمليات السرقة المتكررة لحليب الأطفال من المتاجر، كونه المنتج الأعلى ثمنا على قائمة مشترياته.

 

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تكلفة التصنيع

وفي المقابل، أظهرت بيانات جديدة من بريطانيا أن تكلفة أرخص نوع من الحليب الاصطناعي، قد ارتفعت بنسبة 45 بالمئة في العامين الماضيين.

وقد تصل علبة حليب الأطفال المجفف الصغيرة إلى ما يعادل 20 دولار للواحدة.

مشاهد تضحك الحاضرين وتستفز الجياع

ووثقث مقاطع فيديو، في وقت سابق، مشاهد لاحتفالات وألعاب تضحك الحاضرين وتستفز الجوعى وغير الجوعى، يتراشقون بالمحاصيل تارة بآلاف أطنان البرتقال وتارة أخرى بآلاف الأطنان من الطماطم.

إحصائية صادمة

وتواجه عائلات بريطانيا، حاليا، صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها في المدارس، نظرا لارتفاع معدلات الفقر وأزمات الغذاء، وعجزت أسر بريطانية عن تأمين مقابل وجبة الغذاء لأبنائها

الكلمات الدلالية:
أخبار بريطانيا أزمة غذائية بريطانيا غلاء لبن الأطفال

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