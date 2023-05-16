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والكشف عن حالتها.. أول تعليق من “تعليم الشرقية” على حادث سقوط طالبة من الطابق الثاني
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والكشف عن حالتها.. أول تعليق من “تعليم الشرقية” على حادث سقوط طالبة من الطابق الثاني

والكشف عن حالتها.. أول تعليق من “تعليم الشرقية” على حادث سقوط طالبة من الطابق الثاني

والكشف عن حالتها.. أول تعليق من “تعليم الشرقية” على حادث سقوط طالبة من الطابق الثاني
٠٩:٤٧:١٦ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في أول تعليق من “تعليم المنطقة الشرقية، على حادث العثور على طالبة بمدرسة ابتدائية في حالة خطيرة بعد سقوطها من الطابق الثاني، كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد بن محمد الباحص أن الحادثة قيد التحقيق من الجهات المختصة.

حالتها مستقرة

وأوضح الباحص- حسب عكاظ- أنه جرى نقل الطالبة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتها الصحية مستقرة؛ وجار التحقيق في الواقعة ومعرفة تفاصيلها وأسبابها من خلال جهة الاختصاص.

وكان حارس مدرسة قد عثر على طالبة بالمرحلة الابتدائية داخل مدرستها بقرية العليا بحالة حرجة وسط دمائها بعدما سقطت من الطابق الثاني من المدرسة.

ولي الطالبة

وحسب صحيفة اليوم، أفاد ولي الطالبة – الذي رفض ذكر اسمه – بأنهم بحثوا عنها بعد خروج الطالبات من المدرسة، وتم العثور عليها من قبل حارس المدرسة في الساحة الخلفية للمدرسة في حالة إغماء بعد ان فشلت عملية البحث عن الطالبة داخل فناء المدرسة.

نقل الطالبة إلى المستشفى

وقال “تم نقل الطالبة على الفور إلى مستشفى قرية العليا العام ومن ثما نقلها مباشرة إلى مستشفى النعيرية العام، وهي في حالة حرجة”

وتقوم الجهات الأمنية حاليًا بالتحقيق في الحادثة لمعرفة ملابسات السقوط.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية تعليم الشرقية سقوط طالبة طالبة

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