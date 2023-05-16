21 وظيفة شاغرة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر (21) وظيفة شاغرة لشغلها بنظام التعاقد في مجال الطب البيطري، لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
طبيب بيطري (15 وظيفة):
- بكالوريوس في الطب البيطري.
مساعد طبيب بيطري (6 وظائف):
- دبلوم في الطب البيطري.
الشروط:
- أن يكون المتقدمين من المواطنين.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- إرفاق المؤهل والسجل الأكاديمي.
- توفر معادلة المؤهل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إرفاق السيرة الذاتية.
- ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة.
التفاصيل:
- ستتم مطابقة بيانات المرشحين عن طريق إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وإجراءات المقابلة الشخصية، وستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين عبر رابط التحقق على موقعها الإلكتروني.
موعد التقديم:
أوضحت الوزارة أن التقديم متاح حاليا، وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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