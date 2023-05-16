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21 وظيفة شاغرة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة
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21 وظيفة شاغرة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة

21 وظيفة شاغرة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة

21 وظيفة شاغرة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة
٠٩:٤٣:١٤ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر (21) وظيفة شاغرة لشغلها بنظام التعاقد في مجال الطب البيطري، لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

طبيب بيطري (15 وظيفة):

  •  بكالوريوس في الطب البيطري.

مساعد طبيب بيطري (6 وظائف):

  •  دبلوم في الطب البيطري.

 الشروط:

  •  أن يكون المتقدمين من المواطنين.
  •  أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  •  إرفاق المؤهل والسجل الأكاديمي.
  •  توفر معادلة المؤهل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
  •  إجادة اللغة الإنجليزية.
  •  إرفاق السيرة الذاتية.
  •  ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.
  •  ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة.

التفاصيل:

  •  ستتم مطابقة بيانات المرشحين عن طريق إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
  •  الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وإجراءات المقابلة الشخصية، وستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين عبر رابط التحقق على موقعها الإلكتروني.

موعد التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح حاليا، وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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فرص وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف وظائف شاغرة

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