أمير منطقة مكة المكرمة يُكرّم الفائزين بجائزته للغة القرآن الكريم

تواصل- فريق التحرير:

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم، الفائزين بجائزة سموه للغة القرآن الكريم.

المركز الأول

وفاز بالمركز الأول في مسار الريادة العلمية عن المؤسسات مجمع اللغة العربية بمكة، وذلك عن مبادرة إنشاء مجمع اللغة العربية بمكة الكرمة وتبلغ قيمة الجائزة 250 ألف ريال.

المركز الثاني

فيما فاز بالمركز الثاني معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى عن مبادرة سلسة أم القرى لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بقيمة 150 ألف ريال.

مبادرات الأفراد في مسار الريادة العلمية

أما في مبادرات الأفراد في مسار الريادة العلمية فقد فاز الدكتور محمد بن علي العمري من جامعة الملك خالد عن مبادرة منصة لسان مبين اللغوية لتبسيط علوم اللغة العربية بقيمة 100 ألف ريال وترتكز الفكرة على خدمة لغة القرآن الكريم وتبسيط علوم اللغة العربية لدارسيها ونشر وإشهار تاريخها ورواية آدابها، وترتبط الفكرة برؤية 2030 في جوانب المجتمع الحيوي، وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، والعناية باللغة العربية، وكل ما يحتاج إليه المهتمون من العلوم والآداب، بطريقة مبسَّطة ومربوطة بخرائط ذهنية وملخصات علمية.

المسار الثاني

وفي المسار الثاني (الريادة التقنية) فاز بالمركز الأول في فرع المبادرات المؤسسية شركة هاد للاتصالات وتقنية المعلومات عن تطبيق علمني العربية وتقدر قيمة الجائزة بــ 250 ألف ريال.

المركز الثاني

وفاز بالمركز الثاني مؤسسة أدب عن منصة أدب الإلكترونية مناصفة مع مركز الترجمة والتعريب جامعة الملك عبدالعزيز عن منصة (تعريب) للمصطلحات العلمية المعربة وتبلغ قيمتها 150 ألف ريال.

الريادة التقنية

كما فاز بمبادرات الأفراد في مسار الريادة التقنية كل من الدكتور غسان راشد النويمي، وعبدالله بن شهوان المالكي عن مبادرتهما منصة الكتب الصوتية بقيمة 100 ألف ريال.

الريادة المجتمعية

وفي مسار الريادة المجتمعية، فاز في المبادرات المؤسسية بالمركز الأول شبكة فاز للاستشارات التعليمية والتربوية عن مبادرة شبكة فاز بقيمة 250 ألف ريال.

المبادرات الفردية

وفي المسار ذات فاز في المبادرات الفردية الدكتور زياد بن عبدالله الدريس المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو (سابقاً) عن مبادرة احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بقيمة 100 ألف ريال.

مسار الشخصية اللغوية

وفاز في مسار الشخصية اللغوية الدكتور محمود إسماعيل صالح أستاذ اللسانيات التطبيقية بجامعة الملك سعود وتبلغ قيمة هذه الجائزة نصف مليون ريال نظير أعماله الريادية حيث أنشأ أول معهد شمولي على المستوى العالمي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (1395هـ/ 1975م)، ويعنى بتعليم اللغة وتدريب المعلمين وتطوير البحوث والمواد التعليمية.

اقرأ أيضا

اختتام تصفيات المرحلة الثانية لمسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بالطائف