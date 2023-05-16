7شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد

تواصل – فريق التحرير:

حدد الأمن العام، شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد.

وتشمل شروط وإجراءات تراخيص السلاح ما يلي:

شروط وإجراءت ترخيص سلاح

1- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن (22) عاما.

3- أن يكون خاليا من السوابق الجنائية.

4- أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.

5- ألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.

6- ألا يكون قد أجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.

7- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

اقرأ أيضا:

مهلة 3 أيام.. تحذير من الأمن العام لهؤلاء

3 حالات لإلغاء الرخصة

وأضاف الأمن العام، أنه يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:

9- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.

10- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة .

11- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية.. بشرى من التعليم وضبط كمية كبيرة من المخدرات وتنبيه من النقل والأمن العام يحذر