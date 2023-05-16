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7شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد

7شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد

7شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد
٠٩:٤١:٤٨ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد الأمن العام، شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد.

وتشمل شروط وإجراءات تراخيص السلاح ما يلي:

شروط وإجراءت ترخيص سلاح

1- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن (22) عاما.

3- أن يكون خاليا من السوابق الجنائية.

4- أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.

5- ألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.

6- ألا يكون قد أجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.

7- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

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3 حالات لإلغاء الرخصة

وأضاف الأمن العام، أنه يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:

9- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.

10- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة .

11- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

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الكلمات الدلالية:
أسلحة الصيد الأسلحة الفردية الأمن العام تراخيص الأسلحة

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