7شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد
تواصل – فريق التحرير:
حدد الأمن العام، شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد.
وتشمل شروط وإجراءات تراخيص السلاح ما يلي:
شروط وإجراءت ترخيص سلاح
1- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن (22) عاما.
3- أن يكون خاليا من السوابق الجنائية.
4- أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.
5- ألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
6- ألا يكون قد أجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
7- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
اقرأ أيضا:
مهلة 3 أيام.. تحذير من الأمن العام لهؤلاء
3 حالات لإلغاء الرخصة
وأضاف الأمن العام، أنه يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:
9- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
10- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة .
11- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
اقرأ أيضا:
أخبار السعودية.. بشرى من التعليم وضبط كمية كبيرة من المخدرات وتنبيه من النقل والأمن العام يحذر
شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد. #رخص_سلاحك pic.twitter.com/hDb3nCX7B8
— الأمن العام (@security_gov) May 16, 2023