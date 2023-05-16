أهم 10.. تنفيذ الحد بمواطنة أتت بفعل شنيع مع والدتها وسقوط طالبة في المدرسة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. نتائج التجنيد الموحد في وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع إتاحة إمكانية الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولي في (التجنيد الموحد) لعام 1444هـ، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة.. المزيد هنا

العثور على طالبة في حالة خطرة داخل مدرسة بقرية العليا.. هذا ما حدث!

عثر حارس مدرسة على طالبة بالمرحلة الابتدائية داخل مدرستها بقرية العليا بحالة حرجة وسط دمائها بعدما سقطت من الطابق الثاني من المدرسة.. المزيد هنا

حتى لا تقع فريسة للمحتالين .. 5 طرق لاكتشاف المنتجات المغشوشة في الأسواق

في الآونة الأخيرة، انتشرت المنتجات المزيفة بكثرة في الأسواق، حتى بات من الصعب التفريق بين المزيف والأصلي.. المزيد هنا

تجردت من الإنسانية وقامت بهذا الفعل مع والدتها.. تنفيذ حكم الشرع في جانية بجازان

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بجانية في منطقة جازان، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

توضيح عاجل بشأن تسجيل المبتعث في حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن مدى استحقاقية المبتعث المستقل للاستفادة من برنامج الدعم.. المزيد هنا

وزير الداخلية: حملة مكافحة المخدرات تحقق نتائج ملموسة والضربات القوية تتواصل (فيديو)

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.. المزيد هنا

الأيام القادمة.. تحذير من اضطرابات جوية مع أمطار ورياح على مناطق المملكة

حذر خبراء الأرصاد، من منخفض جوي في طبقات الجو العليا يقترب تدريجيًا من أجواء المملكة خلال أيام.. المزيد هنا

توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية حول الراتب الوظيفي

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن الراتب الوظيفي للمشتركين في نظام التأمينات.. المزيد هنا

تحذير عاجل من الموارد البشرية لبعض المؤسسات بسبب رواتب العمالة غير النظامية

قالت وزارة الموارد البشرية، إن الحسم من أجور العمالة غير المنتظمة بدون سببب يُعدّ مخالفة تستوجب تقديم شكوى ضد المؤسسة.. المزيد هنا

تفاصيل خدمة الإقرار بكفالة عبر بوابة ناجز.. 10 خطوات للتقديم

أوضحت وزارة العدل، تفاصيل خدمة الإقرار بكفالة عبر بوابة ناجز، حيث يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي.. المزيد هنا