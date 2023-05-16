مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تعلن فتح التقديم ببرامج التدريب التعاوني

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أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي الصيفي من العام (2023م) لطلاب وطالبات الكليات والجامعات.

ويشمل التقديم مرحلة الدبلوم والبكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، التقنية، العلمية، الهندسية، الفنية، التطبيقية) على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة:

– الإدارة العامة

– السكرتارية والأعمال المكتبية

– نظم المعلومات الإدارية

– اللغات والترجمة

– علوم الحاسب

– نظم المعلومات

– تقنية المعلومات

– هندسة البرمجيات

– هندسة النظم

– هندسة الحاسب

– الروبوت

– أمن المعلومات

– الأمن السيبراني

– أمن الشبكات

– الجغرافيا

– الأحياء

– الفيزياء

– الكيمياء العامة

– المواد والتصنيع

– الصيدلة

– تقنية المختبرات الطبية

– الأحياء الدقيقة التطبيقية

– الصحة العامة

– الصحة الرقمية

– التغذية العلاجية

– العلوم الصحية

– الذكاء الاصطناعي

– علم وتحليل البيانات

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة الميكانيكية

– الاتصالات والإلكترونيات

– معالجة الإشارة

– الهندسة الكهرومغناطيسية

– الهوائيات

– هندسة موجات الرادارية

– هندسة المساحة

– تصميم الجرافيكس

– الهندسة النووية

– الهندسة المدنية

– العلوم الصحية

– التغذية العلاجية

للإطلاع على التخصصات المتاحة لمرحلة البكالوريوس: إضغط هنا

للإطلاع على التخصصات المتاحة لمرحلة الدبلوم: إضغط هنا

الشروط :

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– منتظم حالياً في السنة الأخيرة (طلاب الكليات والجامعات) لمرحلة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أعلاه

– توفر خطاب اعتماد (طلب تدريب) معتمد من الجامعة.

– يجب على المتقدمين اتمام الفترة التدريبية بالكامل.

عن البرنامج:

يقدم برنامج التدريب التعاوني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فرصة لتنمية المواهب الشابة وتطويرها من خلال اكتساب المهارات العملية والمعرفية من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات العلمية والتقنية والإدارية وتطبيقها في بيئة عمل محفزة.

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الوثائق المطلوبة:

– صورة الهوية الوطنية.

– خطاب التدريب من الجامعة.

– السجل الأكاديمي.

فترة الترشيح:

ستكون فترة الترشيح بعد الفرز من الأحد 1444/11/15هـ (الموافق 2023/6/4م) حتى الجمعة 1444/11/27هـ (الموافق 2023/6/16م).

نبذة عن المدينة:

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مؤسسة علمية حكومية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وملحقة برئيس مجلس الوزراء ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. تم إنشاء المدينة في 1977م تحت اسم (المركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية)، وفي عام 1985م تغيرت تسمية المركز إلى (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية)، تقوم المدينة بإجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية وتقديم المشورة العلمية على المستوى الوطني وتضطلع بدور رئيسي في التخطيط للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية بما في ذلك المشاركة في إعداد الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها ودعم برامج ومشاريع البحوث العلمية للأغراض التطبيقية.

طريقة التقديم:

التسجيل متاح حالياً من خلال الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1444/11/1هـ (الموافق 2023/5/21م).