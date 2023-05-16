انهيار جبل بدولة عربية وتشريد أسر كاملة

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظات تحبس الأنفاس، لمشهد انهيار جبلي، بمدينة تعز اليمنية، تسبب في انهيار 4 منازل وأضرار أخرى، وأجبر العديد من الأسر على النزوح من القرية الواقعة بريف تعز.

قرية الرقفة

وتتوزع منازل سكان قرية الرقفة بريف تعز اليمنية، على سفح الجبل، ومحيطه، فيما أفاد أهالي بالقرية بأنهم سمعوا أصوات تشققات، وصخب، قبل وقوع الانهيار بساعات.

وأدى الانهيار إلى تدمير 4 منازل، وتشريد نحو 12 أسرة، باتت بحاجة إلى مأوى، ومساعدات عاجلة، فيما لا يزال الخطر قائما على سكان القرية الذين لم يغادروا منازلهم، بسبب خطورة مواقعها من الجبل.

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إعصار شاهين

وفي وقت سابق، تسبب إعصار شاهين، في الكثير من حالات الإضرار التي طالت العديد من البُنى التحتية بالعاصمة العمانية مسقط.

ولا يزال هطول الأمطار مستمرا مصحوبا، برياح شديدة السرعة على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة وأجزاء من محافظة الداخلية ضمن التأثيرات المباشرة للحالة المدارية.

كثرة الأمطار الغزيرة، تسببت في إحداث السيول، والتي اجتاحت سوق مطرح شمال العاصمة بسبب تأثير الحالة المدارية، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء العمانية.