وزير الخارجية السوري من جدة: نقدر دور المملكة في المنطقة العربية

تواصل – فريق التحرير:

أشاد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بدور المملكة في المنطقة العربية، معربا عن سعادته بتواجده على أرض المملكة، في مدينة جدة، الي تستضيف القمة العربية المقبلة.

نجاح القمة العربية

وقال المقداد: “باسمي وباسم وزير الإعلام والوفد السوري المرافق نعرب عن سعادتنا بتواجدنا على أرض المملكة، هذه القمة هامة جدا، ونعبر عن ارتياحنا لكل التحضيرات التي قامت بها قيادة المملكة، وعلى مختلف المستويات.

وأضاف: “نحن هنا لإنجاح هذه القمة، والعمل من أجل زيادة التضامن العربي، ومواجهة التحديات، على مختلف المستويات”.

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مكانة المملكة

وفي سياق متصل، أكد أيمن سوسان، مساعد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أن انعقاد القمة العربية في المملكة بمكانتها الكبيرة وثقلها وسياستها المعتدلة أمر بدهي وواضح ولا يمكن الحديث عنه.

وقال، على هامش الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الوزاري، غدا الأربعاء، بمدينة جدة، إن الجميع يأمل أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة، حسب “الشرق الأوسط”.

وأضاف: “أهمية انعقاد القمة في المملكة أمر لا يمكن الحديث عنه لأنه بدهيٌّ وواضح. المملكة بمكانتها الكبيرة وبثقلها وسياستها المعتدلة يأمل الجميع أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة وسط أجواء من التفاؤل تسيطر على الجميع”.