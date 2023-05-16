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بيئة المدينة المنورة : حظر صيد أسماك الترباني في البحر الأحمر
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بيئة المدينة المنورة : حظر صيد أسماك الترباني في البحر الأحمر

بيئة المدينة المنورة : حظر صيد أسماك الترباني في البحر الأحمر

بيئة المدينة المنورة : حظر صيد أسماك الترباني في البحر الأحمر
٠٨:٣٩:١٤ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة حظر صيد أسماك الترباني “نابليون” على ساحل البحر الأحمر في المملكة، حيث تعد من الأسماك المهددة بالانقراض، وصيدها مخالفة للائحة التنفيذية لنظام الزراعة .

تحذير للصيادين

وشدد على صياديّ المنطقة، وأصحاب قوارب النزهة، والباعة والمحرجين في أسواق السمك، من صيدها أو تداولها أو بيعها.

لمدة ثلاثة أشهر ونصف

وبين الفرع أن حظر صيد أسماك الباغة من 1 يوليو حتى 15 أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر ونصف، وموسم حظر صيد الإستاكوزا (اللوبستر) من 14 أكتوبر إلى 14 يوليو لمدة تسعة أشهر , وبنهاية الشهر الجاري ينتهي موسم حظر صيد أسماك الناجل والطرادي، الذي بدأ من 1 إبريل لمدة شهرين، واستمرار حظر صيد الروبيان من 1 أبريل حتى نهاية شهر أغسطس ولمدة خمسة أشهر.

من جانبه، دعا فرع الوزارة الصيادين إلى الالتزام بمواسم حظر صيد الأحياء المائية، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة؛ حفاظًا على استدامة الموارد المائية، أن لا يكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية.

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الكلمات الدلالية:
أسماك الترباني اخبار السعودية المدينة المنورة وزارة البيئة

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