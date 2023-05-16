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وزير الخارجية ونظيره الجزائري يوقعان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى
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وزير الخارجية ونظيره الجزائري يوقعان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى

وزير الخارجية ونظيره الجزائري يوقعان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى

وزير الخارجية ونظيره الجزائري يوقعان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى
٠٨:٢٠:١١ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الأستاذ أحمد عطاف، والوفد المرافق له.

استعراض العلاقات الأخوية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين العربية والدولية، والجهود المشتركة في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وترأس الوزيران اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، حيث بحثا أوجه تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف، وتوطيد العمل المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

إنشاء مجلس التنسيق الأعلى

عقب ذلك، وقع الوزيران على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، الذي يهدف إلى نقل العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب في شتى المجالات.

حضر الاجتماع مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد الحارثي.

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الكلمات الدلالية:
الجزائر المملكة مجلس التنسيق الأعلى وزير الخارجية وزير خارجية الجزائر

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