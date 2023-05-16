بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

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أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن بدء التقديم في برنامج (كاكست للتدريب التعاوني 2023م) للفصل الصيفي، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الفئة المستهدفة:

يستهدف برنامج التدريب التعاوني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية طلاب درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية والتطبيقية في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

عن البرنامج:

يقدم برنامج التدريب التعاوني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فرصة لتنمية المواهب الشابة وتطويرها من خلال اكتساب المهارات العملية والمعرفية من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات العلمية والتقنية والإدارية وتطبيقها في بيئة عمل محفزة.

الشروط:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

طلاب وطالبات الجامعات والكليات التقنية في (السنة الأخيرة).

المعدل التراكمي (3.75 من 5) فأعلى أو (2.75 من 4.5) فأعلى.

التخصصات

أحياء.

صيدلة.

تقنية المختبرات الطبية.

الأحياء الدقيقة والجزيئية.

صحة عامة.

تغذية علاجية.

علوم صحية.

الصحة الرقمية.

الكيمياء.

لغات وترجمة.

علوم الحاسب.

نظم المعلومات.

الذكاء الاصطناعي.

علم وتحليل البيانات.

تقنية المعلومات.

هندسة برمجيات.

هندسة نظم.

هندسة كهربائية.

هندسة ميكانيكية.

الاتصالات والالكترونيات ومعالجة الإشارة.

هندسة الكهرومغناطيسية.

الهوائيات.

هندسة موجات الرادارية.

هندسة حاسب.

ربورت.

أمن المعلومات.

الأمن السيبراني.

أمن الشبكات.

هندسة مساحة.

جغرافيا.

مساحة.

إدارة عامة.

سكرتارية وأعمال مكتبية.

نظم معلومات إدارية.

لغات وترجمة.

تصميم جرافيك.

الفيزياء.

هندسة النووية.

هندسة مدنية.

الوثائق المطلوبة:

صورة الهوية.

خطاب التدريب.

السجل الأكاديمي.

طريقة التقديم:

أوضحت المدينة أن التقديم مُتاح حالياًَ وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/11/01هـ الموافق 2023/05/21م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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