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مباراة كرة قدم عائلية تنتهي بـ 6 قتلى في هذه الدولة
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مباراة كرة قدم عائلية تنتهي بـ 6 قتلى في هذه الدولة

مباراة كرة قدم عائلية تنتهي بـ 6 قتلى في هذه الدولة

مباراة كرة قدم عائلية تنتهي بـ 6 قتلى في هذه الدولة
٠٨:٢٥:٤١ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أعلنت السلطات في المكسيك عن مقتل ستّة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، برصاص مسلّحين أطلقوا النار خلال مباراة عائلية بكرة القدم في متنزّه بولاية هيدالغو.

وقال مكتب المدّعي العام في بيان إنّ إطلاق النار وقع في حيّ سكني في مدينة أتوتونيلكو دي تولا.

هجوم مسلح

وأوضح البيان أنّ “هجوماً مسلحاً استهدف ملعب كرة القدم  حيث كانت تجري مباراة رياضية عائلية وأوقع ستّة قتلى، بينهم ثلاثة أطفال، وجريحين”.

واكتفى البيان بالقول إنّ السلطات فتحت تحقيقاً لجلاء ملابسات الهجوم ودوافعه.

هروب المتهمين

من جانبهم، أفاد شهود عيان بأنّ عدداً من الرجال المسلّحين، “المخمورين” على الأرجح، أطلقوا النار على المتفرّجين قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأوضح الشهود أنّ اثنين من القتلى سقطا على الفور فيما فارق الأربعة الباقون الحياة في المستشفى متأثرين بجروحهم.

وتنشط عصابات إجرامية عديدة في ولاية هيدالغو التي تبعد أقلّ من مئة كيلومتر من العاصمة مكسيكو.

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