هل قصر القامة يستدعي إعطاء الطفل هرمون النمو؟

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شدد د. باسم كردي، استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية، على أهمية استشارة طبيب الأطفال المختص قبل إعطاء الطفل هرمونات النمو.

وقال كردي، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “كل شهر تقريبًا يمر عليّ أهل يطلبون هرمون النمو لأطفالهم ذو النمو والطول الطبيعي بحجة أن “الطول عز”.

ماذا تعرف عن هرمون النمو؟

وأضاف أن هرمون النمو هو دواء يعطى لحالات طبية محددة مثل نقص هرمون النمو وقصر القامة وبعض المتلازمات وغيرها.

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وتابع د. باسم كردي “لا أرى وصفة لطفل ذو نمو طبيعي ووجود بعض من يوصفه لذلك لا يعني بالضرورة صحته في رأيي”.

أهمية تقييم حالة الطفل

وتابع د. باسم كردي “أنا شخصيا أرى أن أفضل من يقيم مسألة قصر القامة والحاجة لوصف هرمون النمو من عدمه ومتابعة الطفل في حالة وصفه هو طبيب أطفال متخصص في الغدد الصماء.

وقال “لذلك بالعادة أقوم بتحويل من أرى بوجود حاجة لتقييم إضافي ومحاولة تطمين في حالة عدم وجود سبب طبي”.

الجدوى والأعراض الجانبية

أما عن جدوى هرمونات النمو وآثارها الجانبية فقال “نعم ولكن بشرط أن يكون قبل إغلاق صفائح النمو في العظام بحسب العمر وعوامل أخرى”، مؤكدا أن لها عدة أعراض جانبية لذلك نفضل إعطاءه فقط عند وجود سبب وتحت إشراف طبي”.

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