شركة طيران عمان: تضرر إحدى طائراتنا من حطام على مدرج مطار شيراز بإيران

تواصل – وكالات:

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وفي شهر مارس الماضي، اندلع حريق واسع النطاق، في مطار شيراز الدولي، جنوب إيران، حسب ما أعلنت وكالة أنباء “تسنيم” المحلية.

ومن جانبه، أفاد رئيس هيئة الإطفاء والسلامة في بلدية شيراز، هادي عيدي بور، بأن الطابق الثاني بقسم الرحلات الخارجية في مطار آية الله دستغيب شيراز الدولي، احترق ليل منتصف الأسبوع، كما حوصر بعض الموظفين في هذا المكان”.

وأوضح أنه تم إرسال فرق مكافحة الحرائق المكونة من 6 مركبات تشغيلية على الفور إلى مكان الحادث.7

16 ألف متر مربع

ويضم مطار شيراز الدولي قاعتين إحداهما مخصصة للرحلات الداخلية في إيران، والقاعة الثانية لركاب الرحلات الخارجية.

وتبلغ مساحة المحطة الداخلية 16 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المحطة الخاصة بالرحلات الخارجية 21 ألف متر مربع، حسب “العين الإخبارية”.

ويتم تنفيذ 120 رحلة داخلية و10 رحلات دولية يوميًا في المطار، وتعمل في المطار 14 شركة محلية و8 شركات أجنبية تقدم خدماتها لأكثر من 35 وجهة خارجية.