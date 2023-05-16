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شركة طيران عمان: تضرر إحدى طائراتنا من حطام على مدرج مطار شيراز بإيران
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شركة طيران عمان: تضرر إحدى طائراتنا من حطام على مدرج مطار شيراز بإيران

شركة طيران عمان: تضرر إحدى طائراتنا من حطام على مدرج مطار شيراز بإيران

شركة طيران عمان: تضرر إحدى طائراتنا من حطام على مدرج مطار شيراز بإيران
٠٨:١٨:٣٤ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أصدرت شركة طيران عُمان، التابعة لسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، بيانا، أوضحت من خلاله أن إحدى طائراتها تضررت من حطان على مدرج مطار شيراز، جنوبي إيران.
ونقلت وكالة “رويترز”، عن بيان الشركة الذي أعلن: “تضرر إحدى طائراتنا من حطام على مدرج مطار شيراز بإيران”.
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حريق بمطار شيراز

وفي شهر مارس الماضي، اندلع حريق واسع النطاق، في مطار شيراز الدولي، جنوب إيران، حسب ما أعلنت وكالة أنباء “تسنيم” المحلية.

ومن جانبه، أفاد رئيس هيئة الإطفاء والسلامة في بلدية شيراز، هادي عيدي بور، بأن الطابق الثاني بقسم الرحلات الخارجية في مطار آية الله دستغيب شيراز الدولي، احترق ليل منتصف الأسبوع، كما حوصر بعض الموظفين في هذا المكان”.

وأوضح أنه تم إرسال فرق مكافحة الحرائق المكونة من 6 مركبات تشغيلية على الفور إلى مكان الحادث.7

16 ألف متر مربع

ويضم مطار شيراز الدولي قاعتين إحداهما مخصصة للرحلات الداخلية في إيران، والقاعة الثانية لركاب الرحلات الخارجية.

وتبلغ مساحة المحطة الداخلية 16 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المحطة الخاصة بالرحلات الخارجية 21 ألف متر مربع، حسب “العين الإخبارية”.

ويتم تنفيذ 120 رحلة داخلية و10 رحلات دولية يوميًا في المطار، وتعمل في المطار 14 شركة محلية و8 شركات أجنبية تقدم خدماتها لأكثر من 35 وجهة خارجية.

الكلمات الدلالية:
إيران تضرر طائرة بمطار شيراز سلطنة عمان شركة طيران عمان مطار شيراز الدولي

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