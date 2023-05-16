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ارتفاع استثمارات المملكة في السندات الأمريكية بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2020

ارتفاع استثمارات المملكة في السندات الأمريكية بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2020

ارتفاع استثمارات المملكة في السندات الأمريكية بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2020
٠٧:٥٤:٤٠ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حققت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، ارتفاعا، إلى 116.2 مليار دولار “435.8 مليار ريال” بنهاية مارس الماضي.

أسرع وتيرة

وحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تعد هذه أسرع وتيرة ارتفاع لاستثمارات المملكة في السندات الأمريكية منذ أغسطس 2020، عندما رفعتها بـ5.4 مليار دولار لتبلغ 130 مليار دولار.

استثمارات المملكة

وتوزعت استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية إلى 103.2 مليارات دولار في سندات طويلة الأجل “تمثل 89 % من الإجمالي”، فيما نحو 13 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 11% من الإجمالي”، حسب “الاقتصادية”.

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رصيد المملكة من السندات الأمريكية

وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد المملكة من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية مارس 2023 بنسبة 0.6% (700 مليون دولار)، مقارنة برصيدها نهاية مارس 2022 البالغ 115.5 مليار دولار.

وحسب البيانات، احتلت المملكة المرتبة الـ17 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية.

وكانت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية سجلت ارتفاعا إلى 111.7 مليار دولار “418.9 مليار ريال” بنهاية فبراير الماضي.

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أخبار السعودية اليوم أذون الخزانة الأمريكية اقتصاد السعودية السندات الأمريكية

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