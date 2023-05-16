عاجل.. نتائج التجنيد الموحد في وزارة الدفاع

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أعلنت وزارة الدفاع إتاحة إمكانية الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولي في (التجنيد الموحد) لعام 1444هـ، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة.

ملاحظة:

– تعلن الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج الترشيح الأولي, وعلى المرشحين أولياً إكمال بياناتهم بالدخول إلى حساباتهم وحجز موعد في أقرب مركز تجنيد وطباعة النماذج ومراجعة الدوائر الحكومية.

للاستعلام بشكل مباشر (مع معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغ):

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كانت وزارة الدفاع، أعلنت- في وقت سابق- فتح باب التجنيد الموحد للفترة القادمة لعام1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الرتب العسكرية:

– جندي.

– جندي أول.

– عريف.

– وكيل رقيب.

– رقيب.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

القوات المسلحة وأفرعها:

1- القوات المسلحة السعودية.

2- القوات البرية الملكية السعودية.

3- القوات الجوية الملكية السعودية.

4- القوات البحرية الملكية السعودية.

5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

6- قوة الصواريخ الاستراتيجية.

7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

8- قيادة القوات المشتركة.

من التخصصات:

– التصوير الضوئي.

– التصوير الضوئي الفوتوغرافي.

– الأجهزة والآلات المكتبية.

– الإذاعة والتلفزيون والفيلم.

– التصوير الفوتوغرافي.

– اللغة الإنجليزية (عام).

– اللغة الإنجليزية والترجمة.

– الإعلام.

– الإدارة العامة.

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة المستودعات.

– إدارة الجودة.

– إدارة سلسلة الإمدادات.

– القانون العام.

– القانون الخاص.

– القانون الجنائي.

– التحقيق الجنائي.

– القانون التجاري.

– القانون الدولي.

– الدراسات القضائية.

– تقنية الهندسة الكيميائية.

– الهندسة الكهربائية.

– تقنية الهندسة الكهربائية.

– تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

– هندسة الحاسب الآلي.

– هندسة الشبكات.

– الهندسة الميكانيكية.

– تقنية الهندسة الميكانيكية.

– هندسة المساحة.

– تقنية هندسة المساحة.

– تمريض.

– التغذية العلاجية.

– الصحة والسلامة المهنية.

– الدفاع المدني.

– أمين مستودع.

– إدارة أنظمة الشبكات.

– البرمجة وعلوم الحاسب.

– هندسة البرمجيات.

– نظم المعلومات.

– الدعم الفني.

– الهندسة الكيميائية.

– التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.

– التاريخ.

– اللغة الإنجليزية ( عام ).

– اللغة الفرنسية والترجمة.

– اللغة العبرية.

– اللغة الفارسية.

– اللغة الإسبانية.

– الاقتصاد العام.

– العلوم السياسية.

– علوم المكتبات والمعلومات.

– إدارة الأعمال الدولية.

– العلاقات العامة.

– القانون.

– إدارة مشاريع.

– الأجهزة السمعية والمرئية.

– الكهرباء الإنشائية.

– الكهرباء الصناعية.

– الإلكترونيات.

– ميكانيكا السيارات.

– تبريد وتكييف الهواء.

– النجارة العامة.

– الخياطة الرجالية.

– فني مطابع.

– المحاسبة.

– الإدارة المالية.

– الإدارة المكتبية.

– تصميم المنتجات.

– علم الاجتماع.

– ا لمحاسبة.

– السكرتارية التنفيذية.

– تقنية هندسة الحاسب الآلي.

– تقنية هندسة الشبكات.

– التغذية وعلوم الأطعمة.

– المختبرات الطبية.

– الإدارة الفندقية.

– خدمة الطعام والشراب.

– إنتاج الطعام (الطهي).

.. وغيرها من التخصصات.

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