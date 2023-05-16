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الشجرة تنتج 50 كيلو بالموسم.. إنتاج غير مسبوق لفاكهة الخوخ بالقصيم
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الشجرة تنتج 50 كيلو بالموسم.. إنتاج غير مسبوق لفاكهة الخوخ بالقصيم

الشجرة تنتج 50 كيلو بالموسم.. إنتاج غير مسبوق لفاكهة الخوخ بالقصيم

الشجرة تنتج 50 كيلو بالموسم.. إنتاج غير مسبوق لفاكهة الخوخ بالقصيم
٠٧:١٩:٠٤ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي أن زراعة فاكهة الخوخ هي إحدى المشاريع الرائدة بالمنطقة.

50 كيلو من الشجرة

وأشار إلى أنها ستسهم في امداد السوق بهذا النوع من الفاكهة كون الشجرة الواحدة تنتج من 30 إلى 50 كيلو جراما بالموسم الواحد .

جاء ذلك خلال تفقده اليوم محصول مزارع فاكهة الخوخ شمال المنطقة ، التي تقام على مساحة 500 الف متر مربع .

كما تجاوزت التكلفة الإجمالية  خمسة ملايين ريال ، وبإنتاج يصل إلى أكثر من 150 طن من فاكهة الخوخ ذات الجودة العالية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الخوخ القصيم انتاج الخوف

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