العثور على طالبة في حالة خطرة داخل مدرسة بقرية العليا.. هذا ما حدث!

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عثر حارس مدرسة على طالبة بالمرحلة الابتدائية داخل مدرستها بقرية العليا بحالة حرجة وسط دمائها بعدما سقطت من الطابق الثاني من المدرسة.

ولي الطالبة

وحسب صحيفة اليوم، أفاد ولي الطالبة – الذي رفض ذكر اسمه – بأنهم بحثوا عنها بعد خروج الطالبات من المدرسة، وتم العثور عليها من قبل حارس المدرسة في الساحة الخلفية للمدرسة في حالة إغماء بعد ان فشلت عملية البحث عن الطالبة داخل فناء المدرسة.

نقل الطالبة إلى المستشفى

وقال “تم نقل الطالبة على الفور إلى مستشفى قرية العليا العام ومن ثما نقلها مباشرة إلى مستشفى النعيرية العام، وهي في حالة حرجة”

وتقوم الجهات الأمنية حاليًا بالتحقيق في الحادثة لمعرفة ملابسات السقوط.

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