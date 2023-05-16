الأم تستحق دعم حساب المواطن في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للأم والدة المواطن، الحصول على الدعم في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 عاماً.

الأم ودعم حساب المواطن

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيدة وجهت سؤالا عبر حساب خدمة المستفيدين قالت فيه: “هل أم المواطن تستحق الحصول على دعم حساب مواطن وما هي الشروط؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “إنه في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان “أكبر الأبناء” رفع طلب عبر صوتك مسموع من خلال الرابط: ⁦http://urv.ca.gov.sa/urv

برقم هويته واختيار نوع الطلب الرئيسي ” التسجيل ” ونوع الطلب الفرعي “أخرى” ورفع المستندات المطلوبة”.

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تفاصيل دعم شهر مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

وأكد البرنامج أن 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم، حيث بلغ عددهم 11.1 مليون مستفيد وتابع.

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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