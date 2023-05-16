بعد اقتحام سفارات عربية.. اتهامات متبادلة بين الجيش السواني وقوات الدعم السريع

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه لا يتحمل مسؤولية اقتحام ونهب مقار سفارات بالخرطوم، معتبرا أن ظروف الحرب منعت قوات الأمن من توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية.

اتهام قوات الدعم

وأفاد الجيش السوداني، في بيان تناقلته وسائل إعلام، أن اتهام قوات الدعم السريع بمهاجمة السفارات يستند لبلاغات وروايات شهود عيان.

إدانة المملكة

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية، إنها تتابع ببالغ الأسف ما حدث من اقتحام لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأضافت الخارجية أنها إذ تعرب عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، لتطالب الأطراف السودانية كافة الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسارات السياسية التي تسعى للوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان الشقيقة.

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معركة الخرطوم

وفي المقابل، ردت قوات الدع السريع، اتهامات الجيش السوداني، من خلال تغريدات نشرها الحساب الرسمي عبر “تويتر”، بنشرات وأخبار عن السيطرة على مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم.

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مفاوضات الهدنة

وعلى الصعيد السياسي، أوضح مسؤولون بالمملكة والولايات المتحدة، في وقت سابق، أن جولات أخرى ستعقد لاحقاً، من أجل إرساء هدنة طويلة الأمد.

وحسب “العربية”، تلي هذه الجولات، مفاوضات لاحقة، قد تجمع القوى المدنية إلى جانب القوات العسكرية، من أجل التوصل إلى حل يعيد البلاد إلى الطريق الديمقراطي.

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ضبابية المشهد

ورغم ادعاءات قوات الدعم السريع بالسيطرة على مناطق بالخرطوم، ونشرها معلومات حول الاستيلاء على معسكر الدفاع الجوي وفرع الرياضة العسكري وجميع المواقع العسكرية في منطقة شارع (61) بالخرطوم، فضلا عن أسر عدد كبير من قوات الجيش، أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، اليوم الثلاثاء، خروجا جماعيا لقوات الدعم السريع من العاصمة.