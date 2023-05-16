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فرنسا تصدر مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان.. والأخير يرد
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فرنسا تصدر مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان.. والأخير يرد

فرنسا تصدر مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان.. والأخير يرد

فرنسا تصدر مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان.. والأخير يرد
٠٧:٢٦:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أصدر ممثلو الادعاء الفرنسيين، مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وأضاف المصدر- حسب وكالة رويترز- أن المذكرة صدرت بعد عدم حضور سلامة لجلسة تحقيق في باريس اليوم.

تهم الاحتيال

وبحسب وثائق قضائية ومصدرين، يعتزم مسؤولو الادعاء توجيه اتهامات مبدئية بالاحتيال لحاكم مصرف لبنان المركزي.

حاكم مصرف لبنان يرد

من جانبه أصدر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بيانًا قال فيه إن مذكرة الاعتقال الفرنسية الصادرة بحقه “خرق لأبسط القوانين”.

وأضاف، أنه سيطعن على مذكرة الاعتقال الفرنسية، مشيرًا إلى أن القاضية الفرنسية اتخذت قرارها بناء على “أفكار مسبقة”، مؤكدًا أن القرار الفرنسي “عدالة مبنية على الكيل بمكيالين”.

غسيل أموال

كان سلامة قد تخلف اليوم الثلاثاء، عن جلسة في باريس كان من المتوقع أن يوجه فيها الادعاء الفرنسي اتهامات أولية له بالاحتيال وغسل الأموال، حسبما أفاد مصدران مطلعان على خطط سفره.

300 مليون دولار

ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته وشقيقه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، في حين ينكر الشقيقان ارتكاب أي مخالفة.

وكان المدعون الفرنسيون قد حددوا جلسة استماع لسلامة في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 16 مايو بحسب وثائق المحكمة.

توجيه الاتهامات الأولية

ويعتزم المدعون الفرنسيون توجيه الاتهامات الأولية وتسميته مشتبهاً به رسمياً خلال تلك الجلسة، وفق تقرير لـ”رويترز”.

وقال مصدران مطلعان على خطط سفر سلامة اليوم الثلاثاء إن حاكم مصرف لبنان لم يغادر بيروت.

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الكلمات الدلالية:
احتيال وغسيل اموال اخبار لبنان حاكم مصرف لبنان مذكرة اعتقال فرنسية

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