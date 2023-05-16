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“التخصصات الصحية” تعلن عن نتائج القبول لبرامج البورد والدبلومات 2023
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“التخصصات الصحية” تعلن عن نتائج القبول لبرامج البورد والدبلومات 2023

“التخصصات الصحية” تعلن عن نتائج القبول لبرامج البورد والدبلومات 2023

“التخصصات الصحية” تعلن عن نتائج القبول لبرامج البورد والدبلومات 2023
٠٧:٠٨:١٩ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، نتائج القبول لبرامج البورد السعودي والدبلومات لعام2023م، وذلك عبر بوابة المفاضلة والقبول الإلكترونية (Matching System) في الموقع الإلكتروني للهيئة.

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عدد المقبولين لهذا العام

وأوضحت أن عدد المقبولين لهذا العام تجاوز “4700” في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، التي يتخللها 55 برنامجاً تدريبياً موزعة على 90 مركزاً تدريبياً في 27 مدينة داخل وخارج المملكة.

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الجدول الزمني للتقديم

ودعت الهيئة المقبولين إلى الاطلاع على الجدول الزمني للتقديم والقبول على برامج الدراسات العليا.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتسديد الرسوم سيكون في 20 يونيو 2023، على أن يكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل في 31 يوليو 2023، بينما ستكون محطة انطلاق التدريب الفعلية في 1 أكتوبر 2023.

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