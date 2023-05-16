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سلسلة بشرية لإنقاذ قائد مركبة من السقوط في منحدر وعر بدولة عربية (فيديو)
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سلسلة بشرية لإنقاذ قائد مركبة من السقوط في منحدر وعر بدولة عربية (فيديو)

سلسلة بشرية لإنقاذ قائد مركبة من السقوط في منحدر وعر بدولة عربية (فيديو)

سلسلة بشرية لإنقاذ قائد مركبة من السقوط في منحدر وعر بدولة عربية (فيديو)
٠٦:٢٣:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، لحظات تحبس الأنفاس لمحاولة إنقاذ قائد مركبة من السقوط في منحدر شديد الوعورة، على أحد الطرق السريعة، في دولة عربية.

لحظات تحبس الأنفاس

وأظهر المقطع المتداول، مجموعة من الرجال شكلوا سلسلة بشرية على الطريق، وصولا للسيارة وأمسكوا أنفسهم يداً بيد، حتى تمكنوا من فتح باب المركبة والإمساك بيد قائد المركبة، وإنقاذه.

نجاح عملية الإنقاذ

وفور إنقاذ قائد المركبة، سقوط السيارة وانقلبت عدة مرات إلى قاع المنحدر الجبلي الوعر.

وأشاد متداولو المقطع، بجهود الشبان والرجال في الموقع ومبادرتهم لإنقاذ قائد المركبة قدر جهدهم وعدم انتظار الإسعاف أو رجال الدفاع المدني.

وقبل أسابيع، نقلت وسائل إعلام عراقية عن مديرية الدفاع المدني، أنه تم إنقاذ 20 نزيلاً، بينهم أطفالاً، بسبب حريق داخل فندق وسط العاصمة بغداد.

انقلاب مركبة من منحدر ثلجي

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو، لحظة انقلاب سيارة أثناء صعودها لمنحدر مغطى بالثلوج في تركيا، بعد أن حاول سائقها السير بسرعة على المنحدر، وذلك في منطقة بورتشكا في ولاية آرتفين التركية.

وتسبب الحادث في سائق المركبة بإصابات وجروح طفيفة، بعد مبادرته للقفز من السيارة للنجاة بحياته .

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