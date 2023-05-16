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مداهمة وكر لترويج الحشيش والأمفيتامين بجدة
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مداهمة وكر لترويج الحشيش والأمفيتامين بجدة

مداهمة وكر لترويج الحشيش والأمفيتامين بجدة

مداهمة وكر لترويج الحشيش والأمفيتامين بجدة
٠٧:٠٨:٣٩ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، من القبض على مقيم من الجنسية النيجيرية، لاتخاذه من شقة سكنية وكرا لترويج مادة الأمفيتامين والحشيش المخدر.

وحسب “الأمن العام”، جرى إيقاف المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الدمام

كما قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، على مقيم من الجنسية الباكستانية، لترويجه مادة الميثافيتامين المخدر “الشبو”، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بجازان والدمام

وفي وقت سابق، تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (1.395.930) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

في تجاويف الألواح الخشبية

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن “ألواح خشبية”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في تجاويف الألواح الخشبية.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليه وهو شخص واحد.

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