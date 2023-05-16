مداهمة وكر لترويج الحشيش والأمفيتامين بجدة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، من القبض على مقيم من الجنسية النيجيرية، لاتخاذه من شقة سكنية وكرا لترويج مادة الأمفيتامين والحشيش المخدر.

وحسب “الأمن العام”، جرى إيقاف المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الدمام

كما قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، على مقيم من الجنسية الباكستانية، لترويجه مادة الميثافيتامين المخدر “الشبو”، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بجازان والدمام

وفي وقت سابق، تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (1.395.930) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.