مشهد مخيف لهجوم “قرش النمر” على صياد

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تداولته حسابات ووسائل إعلام عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لحظات مرعبة عاشها صياد على متن قارب صيد بولاية هاواي الأمريكية، إذا هاجمته سمكة قرش ضخمة من نوع “قرش النمر”.

هجوم شرس

وأظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرا جوال -على ما يبدو- اقتراب سمكة قرش ضخمة من قارب صيد، وبسرعة شديدة، واصطدمت به، وهاجمته، فيما سمع صوت صراخ.

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وفي حادث آخر، عثر صيادون في جنوب الأرجنتين على بقايا جسد المواطن دييغو باريا المفقود منذ فترة، داخل أحشاء سمكة قرش.

وقالت دانييلا ميلاتروز، مسؤولة الشرطة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن هوية باريا كشفتها عائلته من خلال علامة على جسده.

تنظيف سمكة القرش

وأشارت أن الصيادين عثروا على بقايا باريا أثناء تنظيفهم سمكة القرش التي اصطادوها قبالة سواحل مقاطعة تشوبوت، لافتة إلى استمرار التحقيقات في الحادثة.

وذكرت ميلاتروز أن لديهم معلومات تفيد بأن باريا شوهد آخر مرة على شاطئ منطقة كومدورو ريفادافيا، ليختفي بعد دخوله البحر للسباحة.

وأوضحت أن السلطات تشتبه في أن باريا حوصر بين الأمواج القوية وانجرف إلى عرض البحر.