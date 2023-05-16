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نهاية الطفل ريان تتكرر بدولة عربية في بئر بعمق 30 مترًا
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نهاية الطفل ريان تتكرر بدولة عربية في بئر بعمق 30 مترًا

نهاية الطفل ريان تتكرر بدولة عربية في بئر بعمق 30 مترًا

نهاية الطفل ريان تتكرر بدولة عربية في بئر بعمق 30 مترًا
٠٥:٤٣:٢٦ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت الأردن خلال الساعات الماضية حادثة مشابهة لحادثة الطفل الريان الذي خطف أنظار العالم في المغرب، قبل أشهر، بعد سقوطه في بئر عميقة.

انهيارات داخل بئر

وتفصيلا، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة يفيد بتعرض شخصين لانهيار أتربة عليهما داخل بئر يصل عمقه الى 30 مترا أثناء قيامهما بأعمال صيانة له بمنطقة بئر مذكور.

وأضاف أن الفرق المتخصصة تمكنت من إنقاذ أحدهما وتحريره ونقله لأقرب مستشفى، في حين حاولت تحرير وإنقاذ الشخص الآخر وهو من جنسية عربية.

حالة وفاة تحت الردم

من جهته، أكد الناطق العلامي أنّ فرق الدفاع المدني المختصة في مديرية دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة يساندها فريق البحث والإنقاذ الدولي بذلت جهوداً كبيرة.

وقد تمكنت من تحرير جثة الشخص الآخر من تحت الردم، نتيجة انهيار الأتربة وعمق البئر الذي يصل إلى 30م، وتم نقله إلى المستشفى.

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الكلمات الدلالية:
الأردن الطفل ريان بئر سقوط طفل في بئر

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