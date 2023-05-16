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استوفت معايير نظام إدارة الجودة.. “جمعية الدعوة بالربوة” تحصل على “الآيزو”
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استوفت معايير نظام إدارة الجودة.. “جمعية الدعوة بالربوة” تحصل على “الآيزو”

استوفت معايير نظام إدارة الجودة.. “جمعية الدعوة بالربوة” تحصل على “الآيزو”

استوفت معايير نظام إدارة الجودة.. “جمعية الدعوة بالربوة” تحصل على “الآيزو”
٠٥:٢٢:٤٦ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حصلت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة على شهادة الآيزو حسب المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 بعد استيفاء جميع مطالب ومعايير نظام إدارة الجودة في جميع إداراتها ومشروعاتها من جهة المنح الألمانية TUV-NORD.

شهادة الآيزو:

وقد تسلمت الجمعية الشهادةَ الرسمية في مقرها من الجهة المانحة للشهادة.وبهذه المناسبة ذكر مدير الجمعية الشيخ/ خالد بن علي أبا الخيل أن هذا النجاح تحقق بتوفيق الله ثم بعمل ممنهج وجهود جماعية من إدارات الجمعية ومشروعاتها، ويُعد توثيقًا للجهود المستمرة للجمعية في تطوير العمل المؤسسي لديها.

وأشار مدير الجمعية إلى أن هذا النجاح يواكب رؤية المملكة 2030 وبخاصة فيما يتعلق بتطوير عمل القطاع غير الربحي، التي ترمي إلى جعل المملكة رائدة في المجالات كافة ولاسيما في كفاءة الأنظمة الإدارية وجودتها.

وأضاف أبا الخيل أن مواصلة النجاح والتفوق والاستمرار يقتضي الالتزام بتطبيق وثيقة الجودة، والتعاون والتكامل بين إدارات الجمعية ومشروعاتها لتحقيق التميز في تجويد أعمال الجمعية وتعظيم نتائجها.

الجدير بالذكر أن تطبيق نظام إدارة الجودة في الجمعية تم من قبل فريق داخلي مكون من كفاءات إدارية متميزة فيها بإشراف ومتابعة د/ إبراهيم بن أحمد العامر مستشار التخطيط والتطوير بالجمعية.

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الكلمات الدلالية:
إدارة الجودة الآيزو جمعية الدعوة والإرشاد معايير

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