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إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بجازان والدمام
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إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بجازان والدمام

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بجازان والدمام

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بجازان والدمام
٠٥:٣١:٥٦ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تواصلت الجهات الأمنية توجيه الضربات لتجار ومهربي المواد المخدرة في المملكة على كافة المناطق.

240 كيلو من نبات القات

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

شرطة الدمام

كما قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الدمام تهريب المخدرات جازان مكافحة المخدرات

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