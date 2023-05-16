أخبار السعودية.. مواجهة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ووظائف شاغرة في أرامكو و 3جهات حيوية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

قالت وزارة الخارجية، إنها تتابع ببالغ الأسف ما حدث من اقتحام لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت بالعاصمة السودانية الخرطوم.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بجانية في منطقة جازان، فيما يلي نصه:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (20.2) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1443/ 1444هـ .

كشف استطلاع للرأي، أن 15 في المائة من المواطنين قلصوا الخروج لتناول الطعام في المطاعم والمقاهي.

كشف برنامج دعم سكني، أن مبلغ الدعم يصرف للمستفيدين على خمس دفعات كاملة، يتم صرفها بناءً على مراحل البناء.

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات.

اختتمت المملكة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في دورته الثامنة عشرة.

أعلنت 3 جهات حكومية عن أكثر من 300 وظيفة شاغرة برواتب عالية في العديد من التخصصات، وجاءت التفاصيل كالتالي:

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. نداء عاجل من كبار العلماء وخطوات تجديد رخصة البناء المنتهية و180 وظيفة في الحرس الوطني

أخبار السعودية.. أكبر عملية إجلاء بتاريخ المملكة وبشرى من سكني لآلاف المواطنين وقرار عاجل من حساب المواطن