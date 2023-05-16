أخبار السعودية.. مواجهة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ووظائف شاغرة في أرامكو و 3جهات حيوية
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الخارجية: نتابع ما حدث من اقتحام للسفارة الأردنية والمكتب العسكري الكويتي بالخرطوم
قالت وزارة الخارجية، إنها تتابع ببالغ الأسف ما حدث من اقتحام لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت بالعاصمة السودانية الخرطوم.
تجردت من الإنسانية وقامت بهذا الفعل مع والدتها.. تنفيذ حكم الشرع في جانية بجازان
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بجانية في منطقة جازان، فيما يلي نصه:
مخبأة بطريقة احترافية.. إحباط محاولتين لتهريب كميات كبيرة من المخدرات بجازان
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (20.2) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.
جلسة مجلس الشورى.. مطالبات بمواجهة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران
ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1443/ 1444هـ .
لهذا السبب.. 15% من المواطنين توقفوا عن الذهاب للمطاعم والمقاهي
كشف استطلاع للرأي، أن 15 في المائة من المواطنين قلصوا الخروج لتناول الطعام في المطاعم والمقاهي.
خطوة بخطوة .. تفاصيل الحصول على الدعم السكني
كشف برنامج دعم سكني، أن مبلغ الدعم يصرف للمستفيدين على خمس دفعات كاملة، يتم صرفها بناءً على مراحل البناء.
وظائف شاغرة في أرامكو .. سارع بتقديم أوراقك
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات.
“3 مبادرات و4 أهداف”.. تفاصيل مشاركة المملكة في منتدى الأمم المتحدة للغابات بنيويورك
اختتمت المملكة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في دورته الثامنة عشرة.
بشرى للباحثين عن عمل.. أكثر من 300 وظيفة في 3 جهات حيوية برواتب عالية
أعلنت 3 جهات حكومية عن أكثر من 300 وظيفة شاغرة برواتب عالية في العديد من التخصصات، وجاءت التفاصيل كالتالي:
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