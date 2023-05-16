حتى لا تقع فريسة للمحتالين .. 5 طرق لاكتشاف المنتجات المغشوشة في الأسواق

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في الآونة الأخيرة، انتشرت المنتجات المزيفة بكثرة في الأسواق، حتى بات من الصعب التفريق بين المزيف والأصلي.

هناك منتجات من الصعب على المستهلك التمييز بينها وبين المزيفة للتشابه الشديد بينهما، حتى أن المحتالين يلجأون إلى طرق حديثة لخداع المشترين.

5 طرق

في هذه الخطوات ستتمكن من التفريق جيدا بين هذا وذاك:

1- بداية المنتج الأصلي يتمتع بجودة عالية جدا وخامات نظيفة مقارنة بالمغشوش، فمنتج الأخير يبحث دائما عن ربح، لذا فإنه سيقع حتما في خانة (المنتج الرديء)

2- الكثير من المحتالين يلجأون إلى طرق “التزييف الداخلي” بمعنى أنهم يهتمون بتزييف المضمون ويهتمون بالشكل الخارجي، لذا يجب عليك فحص المنتج بعناية شديدة من الداخل

3- دائما يجب البحث عن الماركات العالية أو التي تركت انطباعا جيدا لدى المشترين وأعطوها تقييما عاليا، هذا التقييم لم يأت من فراغ بل كان نتاج عمليات بحث كثيرة ولقد سبقك الكثير من الأشخاص بالفعل.

4- إذا كنت من محبي الشراء “أونلاين”، اقرأ تعليقات المشترين جيدا، فحتما ستجد منهم من اشترى المنتج وأعطاه تقييما سلبيا أو إيجابيا، وبالتالي يمكن أن تغير فكرتك واتجاهك تماما بناء على تجربته.

5- المنتجات الأصلية عليها طابع شركتها المنتجة واضحا ومكتوبا في كل مكان، كما أن الكتابة ظاهرة وغير باهتة، ويمكن الرجوع إلى موقع الشركة لتحديد المكان التي تتواجد فيه المعلومات تحديدا.

وبشكل عام فإن قراءة تفاصيل المنتج أمر مهم جدا قبل الشراء ويمكن ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمنتج أو شركته المنتجة، والتي تتيح بالتأكيد معلومات تفصيلية عنه.

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