سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم .. والتداولات 6.9 مليارات ريال

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أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم، منخفضا 24.18 نقطة ليقفل عند مستوى 11206 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 241 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعا

وكانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، والسعودية الألمانية الصحية، والدوائية، وملاذ للتأمين، ومسك الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات: ورعاية، وأنعام القابضة، وكابلات الرياض، وطباعة وتغليف، وسدكو كابيتال ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و3.11%.

الأكثر نشاطا

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والتصنيع، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسبكيم العالمية، ولوبريف، وفرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 116.89 نقطة ليقفل عند مستوى 20682.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 59.4 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 450 ألف سهم.

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