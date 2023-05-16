جلسة مجلس الشورى.. مطالبات بمواجهة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

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ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1443/ 1444هـ .

وطالب عضو الشورى الدكتور سعد العمري، الهيئة العامة للطيران المدني، بإيجاد الحلول المناسبة لارتفاع الاسعار المبالغ فيها ومراجعة تسعير الناقل الجوي، والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين أولوية قصوى يجب الالتزام بها.كما طالب الهيئة أيضا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم برنامج حوافز مخصص لجذب الشركات العالمية في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

في سياق متصل، ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والثلاثين، التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

تقرير لجنة النقل والاتصالات

واستمع المجلس، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، إلى تقريرٍ من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتلا ذلك التقرير رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بعد دراسة التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

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خسارة الأرواح غير مقبولة

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء.

حيث أشارت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلتها إلى أن حوادث سقوط المركبات من المناطق المرتفعة وحوادث الجمال مازالت تتكرر.

وأضافت أن خسارة الأرواح لم تعد مقبولة، مطالبةً الوزارة بسرعة عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من خسائر الأرواح.

طرق خاصة للشاحنات

بدوره أكد عضو المجلس الأستاذ محمد المزيد أهمية أن تدرس الوزارة فكرة إنشاء طرق خاصة للشاحنات بمحاذات الطرق السريعة بين المناطق، إسوةً بما هو معمول به في بعض الدول.

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