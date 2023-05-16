“ATOM” تكشف عن أحدث سياراتها في السوق.. و 6 مواصفات حصرية (صور)

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كشفت شركة “ATOM” الروسية عن تفاصيل مذهلة لاحدث سياراتها والتي صممت لتكون من بين أكثر السيارات الكهربائية تميزا.

وأوضحت أن سيارتها الجديدة التي أسهم في تصميمها خبراء من روسيا وإيطاليا صنعت لتأتي بأبعاد مثالية لتكون مركبة مريحة وعملية للقيادة داخل المدن، ولتتميز من حيث التصميم الخارجي والداخلي.

6 مميزات

ومن بين المميزات الحصرية التي تمتعت بها السيارة ما يلي:

1- هيكل هاتشباك مزود بانحناءات مميزة تمنح المركبة ملامح القوة وتجعلها انسيابية بنفس الوقت.

2- تزينت واجهتها الأمامية بخطوط إضاءة ومصابيح LED مميزة التصميم.

3- السيارة جاءت بطول 3 أمتار و99 سنتيمترا، بعرض 178 سم، وارتفاع 165 سمز

4- جهّزت السيارة بعجلات أنيقة بمقاس 18 إنشا، أما أبوابها فصممت لتفتح بشكل متعاكس لجعل عملية دخول وخروج ركاب المقاعد الخلفية مريحة.

5- خلت واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تماما.

6- حصلت على مقود مميز الشكل مجهز بشاشة بمكن من خلالها التحكم بجميع مزايا المركبة ومراقبة محيطها عبر الكاميرات.

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