الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“ATOM” تكشف عن أحدث سياراتها في السوق.. و 6 مواصفات حصرية (صور)
خطوة بخطوة .. تفاصيل الحصول على الدعم السكني
بشرى سارة.. التأمينات تفجر مفاجأة لهؤلاء
وظائف شاغرة في أرامكو .. سارع بتقديم أوراقك
في يومها الثاني .. 3 أهداف لدورة حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة (صور)
“3 مبادرات و4 أهداف”.. تفاصيل مشاركة المملكة في منتدى الأمم المتحدة للغابات بنيويورك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“ATOM” تكشف عن أحدث سياراتها في السوق.. و 6 مواصفات حصرية (صور)

“ATOM” تكشف عن أحدث سياراتها في السوق.. و 6 مواصفات حصرية (صور)

“ATOM” تكشف عن أحدث سياراتها في السوق.. و 6 مواصفات حصرية (صور)
٠٤:١٦:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “ATOM” الروسية عن تفاصيل مذهلة لاحدث سياراتها والتي صممت لتكون من بين أكثر السيارات الكهربائية تميزا.

وأوضحت أن سيارتها الجديدة التي أسهم في تصميمها خبراء من روسيا وإيطاليا صنعت لتأتي بأبعاد مثالية لتكون مركبة مريحة وعملية للقيادة داخل المدن، ولتتميز من حيث التصميم الخارجي والداخلي.

تقطع 500 كلم بالشحنة الواحدة.. روسيا تزيح الستار عن سيارتها الجديدة (صور+فيديو)

6 مميزات

ومن بين المميزات الحصرية التي تمتعت بها السيارة ما يلي:

1- هيكل هاتشباك مزود بانحناءات مميزة تمنح المركبة ملامح القوة وتجعلها انسيابية بنفس الوقت.

2- تزينت واجهتها الأمامية بخطوط إضاءة ومصابيح LED مميزة التصميم.

3- السيارة جاءت بطول 3 أمتار و99 سنتيمترا، بعرض 178 سم، وارتفاع 165 سمز

4- جهّزت السيارة بعجلات أنيقة بمقاس 18 إنشا، أما أبوابها فصممت لتفتح بشكل متعاكس لجعل عملية دخول وخروج ركاب المقاعد الخلفية مريحة.

5- خلت واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تماما.

6- حصلت على مقود مميز الشكل مجهز بشاشة بمكن من خلالها التحكم بجميع مزايا المركبة ومراقبة محيطها عبر الكاميرات.

اقرأ أيضا:

ملك المغرب يستقبل أول سيارة محلية الصنع تعمل بالهيدروجين

تقطع 500 كلم بالشحنة الواحدة.. روسيا تزيح الستار عن سيارتها الجديدة (صور+فيديو)

الكلمات الدلالية:
أحدث السيارات السيارة سيارة جديدة سيارة روسية

مواد ذات صلة

المزيد
المدينة.. السجن 16 عاماً لـ 6 أشخاص هرّبوا فتاة إلى اليمن

المدينة.. السجن 16 عاماً لـ 6 أشخاص هرّبوا فتاة إلى اليمن

٠٩:٤٦ ص، الأحد، ٠١ يونيو ٢٠١٤
وزير المالية: الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيبلغ 7.6% بنهاية 2022

وزير المالية: الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيبلغ 7.6% بنهاية 2022

١٠:٣٥ ص، الأربعاء، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
رابط التقديم.. “المحتوى المحلى” تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

رابط التقديم.. “المحتوى المحلى” تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

٠٤:٣٠ م، الأحد، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
تجهيزات مكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد النبوي

تجهيزات مكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد النبوي

٠٧:٣٥ ص، الأربعاء، ١٣ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *