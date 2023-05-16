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بشرى سارة.. التأمينات تفجر مفاجأة لهؤلاء
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بشرى سارة.. التأمينات تفجر مفاجأة لهؤلاء

بشرى سارة.. التأمينات تفجر مفاجأة لهؤلاء

بشرى سارة.. التأمينات تفجر مفاجأة لهؤلاء
٠٤:٠٥:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن التسجيل في برنامج حافز لايؤثر على صرف مستحقات المستفيد في نظام التأمينات.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “التسجيل في حافز لايؤثر على صرف مستحقات المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية، كما أن التسجيل في طاقات ( تمهير) لايؤثر بشرط عدم تسجيل المستفيد في نظام التامينات الاجتماعية كمشترك على رأس العمل”.

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برنامج حافز

ويعمل برنامج حافز على تقديم الدعم للشباب، من خلال تقديم مبلغ مالي قدره 2000 ريال بشكل شهري لمدة 12 شهرًا لدعم، وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل المستحقين للمخصص المالي، وفقاً لضوابط الاستحقاق الخاصة بحافز البحث عن عمل.

ولاستمرارية الحصول على هذا المخصص يتعين على الباحث استمراره ومواصلته في البحث بشكل جاد عن العمل، حيث إن الهدف الأساسي من هذا المخصص المالي هو مساعدة الباحث في الحصول على وظيفة مستدامة ومناسبة، وليس الركون للمخصص كمصدر دخل ثابت.

ولا يقتصر حافز البحث عن عمل على المخصص المالي فقط، بل ويشمل أيضًا عناصر أخرى يأتي من ضمنها: توفير برامج تدريب، وتأهيل ومساعدة على الحصول على عمل للمستفيدين، وذلك لدعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم.

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