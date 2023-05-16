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لتجنب “الاختراق”.. “واتساب” يطالب مستخدميه بتغيير هذا الإعداد فورا
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لتجنب “الاختراق”.. “واتساب” يطالب مستخدميه بتغيير هذا الإعداد فورا

لتجنب “الاختراق”.. “واتساب” يطالب مستخدميه بتغيير هذا الإعداد فورا

لتجنب “الاختراق”.. “واتساب” يطالب مستخدميه بتغيير هذا الإعداد فورا
٠٤:١٧:٣٨ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تطبيق “واتس آب” عن ضرورة تعديل بعض الخصائص الموجودة في التطبيق تجنبا للاختراق.

وأوضح التطبيق أن خدمة الدردشة التي تحظى بشعبية كبيرة قد تعاني من خطأ مقلق قد يسمح لأحدهم بالوصول إلى الميكروفون على أجهزة معينة دون علم المستخدم.

وتم اكتشاف المشكلة لأول مرة من قبل مهندس “تويتر”، فؤاد دابيري، الذي نشر بعد ذلك صورة لما وجده، على وسائل التواصل الاجتماعي. وتكشف الصورة أن تطبيق “واتس آب” الخاص به كان نشطا بينما كان نائما ولا يستخدم هاتفه الذكي.

استخدام الميكرفون

وقال دابيري: “كان “واتس آب” يستخدم الميكروفون في الخلفية، بينما كنت نائما ومنذ أن استيقظت في الساعة 6 صباحا (وهذا مجرد جزء من الجدول الزمني!) ما الذي يحدث؟”.

واستجاب “واتس آب” بسرعة للرسالة من خلال النظام الأساسي المملوك لشركة Meta قائلا: “على مدار الـ 24 ساعة الماضية، كنا على اتصال بمهندس “تويتر” الذي نشر مشكلة في هاتف Pixel و”واتس آب”.

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