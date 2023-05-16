لهذا السبب.. 15% من المواطنين توقفوا عن الذهاب للمطاعم والمقاهي

تواصل – فريق التحرير:

كشف استطلاع للرأي، أن 15 في المائة من المواطنين قلصوا الخروج لتناول الطعام في المطاعم والمقاهي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، أنه على الرغم من أن معدل التضخم لا يتجاوز 3 في المائة ونمو الاقتصاد بلغ 9 في المائة، إلا أن القلق لا زال موجودًا.

وكشف الاستطلاع أن 9 من بين كل 10 أشخاص، لاحظوا الزيادة في أسعار الغذاء، إلا أن نصفهم لم يشعروا بأي زيادة كبيرة في أسعار كل من الخدمات الطبية والعقاقير، والتأمين، وخدمات الاتصالات والإنترنت.

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أسباب التضخم

وحينما سُئل من استطلعت آراؤهم عن أسباب التضخم، أشاروا إلى العديد منها؛ مثل الظروف الدولية، والضريبة المضافة، وجائحة كورونا، باعتبارها الأسباب الرئيسية، وفقًا لموقع فضائية “الإخبارية”.

وبحسب الاستطلاع، لم ينجم عن التضخم تغيير النمط الاستهلاكي لدى الغالبية العظمى من مواطني المملكة.

وأكد 62 في المواطنين ممن شملهم الاستطلاع أنهم لم يتوقفوا عن شراء منتج أو الحصول على خدمة بسبب ارتفاع السعر.

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تقليص تناول الطعام في المطاعم والمقاهي

وتعد الرفاهيات هي أول ما يتم التخلي عنه، إذ أوضح 15 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بأنهم قلصوا الخروج لتناول الطعام في المطاعم والمقاهي.

وعندما يتعلق الأمر بالتوقعات المستقبلية، كشف الاستطلاع أن المجتمع السعودي لايرى في التضخم مشكلة دائمة.

ويعتقد نصف من شملهم الاستطلاع، أن التضخم سيعود إلى طبيعته في غضون ثلاث سنوات، فيما يتوقع 60 في المائة أن الأيام القادمة ستكون أفضل.