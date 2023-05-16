وظائف شاغرة في أرامكو .. سارع بتقديم أوراقك

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات.

وأوضح المركز أن للعمل سيكون بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:

جراح الأوعية الدموية. ممثل العلاقات العامة. شريك المشتري. مستشار خدمات المرضى. صيدلي إكلينيكي. مساعد المبرمج الطبي. مساعد تقني مختبر كلين – ترانسفوس. كبير تقني التصوير التشخيصي. خبير صحة صناعية. اخصائي تكنولوجيا العيادات التخصصية- CT. جراح الصدر. صيدلاني. طبيب عام. محلل أعمال مشارك. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:



رابط التقديم – (اضغط هنا).