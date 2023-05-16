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خطوة بخطوة .. تفاصيل الحصول على الدعم السكني
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خطوة بخطوة .. تفاصيل الحصول على الدعم السكني

خطوة بخطوة .. تفاصيل الحصول على الدعم السكني

خطوة بخطوة .. تفاصيل الحصول على الدعم السكني
٠٤:٠٨:١١ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج دعم سكني، أن مبلغ الدعم يصرف للمستفيدين على خمس دفعات كاملة، يتم صرفها بناءً على مراحل البناء.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر””: “يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها”.

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برنامج سكني

يذكر أن برنامج “سكني” يتيح للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

-الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

-بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

-البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

-تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

-إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

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خطوات الاستفادة من دعم سكني

وفيما يلي خطوات الاستفادة من الدعم السكني:

– التسجيل في برنامج سكني.

– التقديم على المستشار العقاري واختيار المنتج وتحديد الباقة.

– تحديد الممول.

– التواصل مع الممول وتوقيع العقود النهائية.

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