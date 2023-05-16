في يومها الثاني .. 3 أهداف لدورة حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بهيئة الهلال الأحمر عن استمرار أنشطة دورة “حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة” في يومها الثاني.

وحدة حماية الأطفال

وتأتي الدورة بالتنسيق مع وحدة حماية الأطفال بالعلميات العسكرية المدنية للقوات المشتركة. والتي تقام برعايةٍ من معالي قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق الأزيمع.

وحضر الدورة مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن دخيل الحبابي، في مقر نادي ضباط القوات المسلحة بمدينة الرياض.

3 أهداف

كما تطرق برنامج الدورة في يومه الثاني إلى ما يلي:

1- التدابير الوقائية لمنع الاتجار بالأطفال في النزاعات المسلحة.

2- القواعد واللوائح لحماية حقوق الأطفال أثناء الاحتجاز.

3- التدخلات المناسبة لإعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقا بالنزاع المسلح.

وستكون محاور اليوم الثالث هي “الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في أوقات الحرب”. و”آليات رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاع المسلح”.

الدورة الخامسة

وتعد الدورة المقامة خامس البرامج التدريبية المقدمة من قبل اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني. إلى منسوبي القوات المشتركة والجهات ذات العلاقة، وأحد أهم أنشطة الخطة الاستراتيجية التعليمية والتدريبية.

وتعد البرامج التدريبية المتتالية المقامة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بهيئة الهلال الأحمر دليلًا على التطوير المستمر بهذا المجال.

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