الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لهذا السبب.. 15% من المواطنين توقفوا عن الذهاب للمطاعم والمقاهي
لتجنب “الاختراق”.. “واتساب” يطالب مستخدميه بتغيير هذا الإعداد فورا
“ATOM” تكشف عن أحدث سياراتها في السوق.. و 6 مواصفات حصرية (صور)
خطوة بخطوة .. تفاصيل الحصول على الدعم السكني
بشرى سارة.. التأمينات تفجر مفاجأة لهؤلاء
وظائف شاغرة في أرامكو .. سارع بتقديم أوراقك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

في يومها الثاني .. 3 أهداف لدورة حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة (صور)

في يومها الثاني .. 3 أهداف لدورة حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة (صور)

في يومها الثاني .. 3 أهداف لدورة حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة (صور)
٠٣:١٨:٥٥ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بهيئة الهلال الأحمر عن استمرار أنشطة دورة “حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة” في يومها الثاني.

وحدة حماية الأطفال

وتأتي الدورة بالتنسيق مع وحدة حماية الأطفال بالعلميات العسكرية المدنية للقوات المشتركة. والتي تقام برعايةٍ من معالي قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق الأزيمع.

وحضر الدورة مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن دخيل الحبابي، في مقر نادي ضباط القوات المسلحة بمدينة الرياض.

3 أهداف

كما تطرق برنامج الدورة في يومه الثاني إلى ما يلي:

1- التدابير الوقائية لمنع الاتجار بالأطفال في النزاعات المسلحة.

2- القواعد واللوائح لحماية حقوق الأطفال أثناء الاحتجاز.

3- التدخلات المناسبة لإعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقا بالنزاع المسلح.

وستكون محاور اليوم الثالث هي “الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في أوقات الحرب”. و”آليات رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاع المسلح”.

الدورة الخامسة

وتعد الدورة المقامة خامس البرامج التدريبية المقدمة من قبل اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني. إلى منسوبي القوات المشتركة والجهات ذات العلاقة، وأحد أهم أنشطة الخطة الاستراتيجية التعليمية والتدريبية.

وتعد البرامج التدريبية المتتالية المقامة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بهيئة الهلال الأحمر دليلًا على التطوير المستمر بهذا المجال.

اقرأ أيضا:

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس الموريتاني لحضور الدورة العادية الـ 32 للقمة العربية

الكلمات الدلالية:
الأطفال الحروب المملكة حماية الأطفال في الحروب دورة

مواد ذات صلة

المزيد
مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تبدأ استقبال ضيوف الرحمن الأحد

مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تبدأ استقبال ضيوف الرحمن الأحد

٠٣:٤٣ م، الخميس، ٢٧ أغسطس ٢٠١٥
إنفوجراف.. بالأرقام.. الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية بالمملكة

إنفوجراف.. بالأرقام.. الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية بالمملكة

٠٢:٠٦ م، الجمعة، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. مرور طبرجل يوقف مركبة مفحط بالقوة الجبرية

بالفيديو.. مرور طبرجل يوقف مركبة مفحط بالقوة الجبرية

٠١:٠٦ م، الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤
اليوم.. تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك

اليوم.. تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك

٠٩:٢٥ ص، الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *