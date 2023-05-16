فودافون تقرر شطب 11 ألف وظيفة خلال 3 سنوات

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يبدو أن شركة فودافون البريطانية في طريقها لتصريح آلاف الوظائف، ضمن خطة هيكلة جديدة تعتمدها الشركة بعد تعيين رئيسة تنفيذية لها.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة فودافون البريطانية، مارغريتا ديلا فالي، عن خطة لشطب 11 ألف وظيفة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.

إعادة هيكلة

وقالت “فالي” إن السبب الأساسي في ذلك هو إعادة هيكلة الشركة واستعادة ميزتها التنافسية.

وأوضحت أن أداء الشركة “لم يكن جيدًا بما يكفي”، مضيفة “أولوياتي هي العملاء والبساطة في الإدارة والنمو”.

أداء الشركة في ألمانيا

وأشارت إلى أن أداء الشركة في ألمانيا، أكبر أسواق فودافون، كان ضعيفًا، في حين تخضع إسبانيا، التي عانت من منافسة شديدة في السنوات الأخيرة، لـ”مراجعة استراتيجية”.

ذكرت ديلا فالي في البيان أنها ستعيد تخصيص الموارد للتركيز على “جودة الخدمات التي يتوقعها عملاؤنا، وتنمية وحدة أعمال فودافون”، مؤكدة أنها ستعمل على “تبسيط هيكلية الشركة، والتخلص من التعقيد لاستعادة قدرة التنافسية”.

الشركة فقدت أسهمها

وكان سهم فودافون قد تراجع 4% عقب الكشف عن الخطة التي تمثل أكبر تخفيض للوظائف في تاريخ الشركة البريطانية، التي توظف نحو 100 ألف شخص في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا.

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