الخارجية: نتابع ما حدث من اقتحام للسفارة الأردنية والمكتب العسكري الكويتي بالخرطوم

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الخارجية، إنها تتابع ببالغ الأسف ما حدث من اقتحام لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت بالعاصمة السودانية الخرطوم.

‏‎ وأضافت الخارجية أنها إذ تعرب عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، لتطالب الأطراف السودانية كافة الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسارات السياسية التي تسعى للوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان الشقيقة.

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اقتحام مبنى السفارة الأردنية

وكان مبنى السفارة الأردنية في العاصمة السودانية تعرض للاقتحام والتخريب، وفقما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان صحفي مساء أمس الإثنين.

وأعربت الوزارة عن “إدانتها واستنكارها للاعتداء (..) ولكافة أشكال العنف والتخريب، خاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها”.

وشددت على “ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

ومنذ بدء الصراع المسلح في السودان شهر أبريل الماضي، تعرضت مقار دبلوماسية عدة لعمليات نهب وتخريب، دانها المجتمع الدولي.

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اقتحام مقر رئيس المكتب العسكري بالسفارة الكويتية

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان: “تعلن وزارة الخارجية عن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت في الخرطوم، يوم الاثنين، للاقتحام والتخريب”.

وأعربت الوزارة عن “إدانة وإستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري، ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها، والذي يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.

وجددت الخارجية الكويتية دعوتها للسلطات وكافة الأطراف المعنية في السودان إلى “سرعة إتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات”.