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مخبأة بطريقة احترافية.. إحباط محاولتين لتهريب كميات كبيرة من المخدرات بجازان
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مخبأة بطريقة احترافية.. إحباط محاولتين لتهريب كميات كبيرة من المخدرات بجازان

مخبأة بطريقة احترافية.. إحباط محاولتين لتهريب كميات كبيرة من المخدرات بجازان

مخبأة بطريقة احترافية.. إحباط محاولتين لتهريب كميات كبيرة من المخدرات بجازان
٠٢:٤٤:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (20.2) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

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وأوضحت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على مواطن في جازان

كما قبضت شرطة محافظة ضمد بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (114) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها.

وأشارت إلى أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

كما خصصت (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
السعودية المخدرات المملكة جازان مكافحة المخدرات

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