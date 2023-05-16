توضيح عاجل بشأن تسجيل المبتعث في حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن مدى استحقاقية المبتعث المستقل للاستفادة من برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان المبتعث المستقل يستطيع أن يسجل في حساب المواطن؟

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال 12 شهر الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من الدعم اليومي في الإستحقاق الفعلي”.

أعمار التابعين عند التسجيل في حساب المواطن

وفي إفادة سابقة، قال حساب المواطن، إنه لايشترط حدًا أقصى للسن عند التسجيل في برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين بقول إنه يبلغ من العمر ٢٩يقبل فهل يقبل النظام إضافته كتابع؟، وما هو حجم الدعم الذي سيحصل عليه؟

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “ويتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa“.

وأوضحت أنه “لايوجد عمر محدد لإضافة التابعين، وبإمكان رب الأسرة إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ) ، من خلال الرابط التالي ⁦http://ca.gov.sa

https://twitter.com/Citizen_care/status/1658059976953266177?s=20″.

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن:

الأسر السعودية.

-المواطن غير المتزوج.

-الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

-الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

-الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

-أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

-الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

-زوجة المواطن السعودي.

ماهي شروط حساب المواطن للتسجيل في البرنامج؟

-الهوية الوطنية وكارت العائلة.

معلومات عن العمل والراتب.

-معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

-الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

-بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

-رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

-أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.