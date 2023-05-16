بشرى للباحثين عن عمل.. أكثر من 300 وظيفة في 3 جهات حيوية برواتب عالية

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أعلنت 3 جهات حكومية عن أكثر من 300 وظيفة شاغرة برواتب عالية في العديد من التخصصات، وجاءت التفاصيل كالتالي:

أولا وظائف شركة روشن للتطوير العقاري أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للمواطنين للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية أخصائي دعم المبيعات. مدير إدارة التنمية. أخصائي مبيعات. مدير أول ، الامتثال. أخصائي أول ، التسليم. أخصائي تسليم. مدير مطوري HSSE. مدير تطوير المنتجات. مدير أول ، التطوير. مساعد مدير أول ، التطوير. مدير التطوير. مدير أول ، التطوير. مدير إدارة التنمية. مدير أول ، التطوير. مدير أول ، التسويق السكني. أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي. كبير مستشاري دعم المبيعات. مدير المشتريات. مدير إدارة البيئة. مدير المجال العام. مدير إدارة المشاريع. مدير الاتصال الحكومي. مدير أول ، الشؤون التنظيمية. مدير البناء – البنية التحتية. مدير النظم الرقمية. مدير مشارك ، إدارة جودة التصميم. والمزيد … طريقة التقديم أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مايو 2023م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).

ثانيًا – وظائف الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)

كما أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة (الثانوية فأعلى)، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

منسق طبي. اخصائي مختبر. كاتب له. منسق. مسؤول محلل مالي. موظف موارد بشرية أول. أخصائي تحسين التوثيق السريري. محاسب AP. معالج الجهاز التنفسي – مكة المكرمة. المسجل ICU. العناية المركزة المسجل. منسق تجربة المريض. سائق. استشاري طب الأطفال (مندوب). كاتب سجلات طبية. والمزيد …

طريقة التقديم