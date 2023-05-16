بشرى للباحثين عن عمل.. أكثر من 300 وظيفة في 3 جهات حيوية برواتب عالية
أولا وظائف شركة روشن للتطوير العقاري
المسميات الوظيفية
- أخصائي دعم المبيعات.
- مدير إدارة التنمية.
- أخصائي مبيعات.
- مدير أول ، الامتثال.
- أخصائي أول ، التسليم.
- أخصائي تسليم.
- مدير مطوري HSSE.
- مدير تطوير المنتجات.
- مدير أول ، التطوير.
- مساعد مدير أول ، التطوير.
- مدير التطوير.
- مدير أول ، التطوير.
- مدير إدارة التنمية.
- مدير أول ، التطوير.
- مدير أول ، التسويق السكني.
- أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.
- كبير مستشاري دعم المبيعات.
- مدير المشتريات.
- مدير إدارة البيئة.
- مدير المجال العام.
- مدير إدارة المشاريع.
- مدير الاتصال الحكومي.
- مدير أول ، الشؤون التنظيمية.
- مدير البناء – البنية التحتية.
- مدير النظم الرقمية.
- مدير مشارك ، إدارة جودة التصميم.
- والمزيد …
طريقة التقديم
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
ثانيًا – وظائف الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)
كما أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة (الثانوية فأعلى)، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
- منسق طبي.
- اخصائي مختبر.
- كاتب له.
- منسق.
- مسؤول محلل مالي.
- موظف موارد بشرية أول.
- أخصائي تحسين التوثيق السريري.
- محاسب AP.
- معالج الجهاز التنفسي – مكة المكرمة.
- المسجل ICU.
- العناية المركزة المسجل.
- منسق تجربة المريض.
- سائق.
- استشاري طب الأطفال (مندوب).
- كاتب سجلات طبية.
- والمزيد …
طريقة التقديم
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
ثالثًا – وظائف شركة السلام لصناعة الطيران
وأعلنت شركة السلام لصناعة الطيران عن فتح التوظيف في مشاريع الشركة في عدة مدن داخل المملكة، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.
المسميات الوظيفية
- مدخل بيانات.
- فني إدارة جرد.
- إداري خدمات (الكفاءة فأعلى).
- مستشار مالي.
- محلل ومبرمج حاسب آلي.
- فني إلكترونيات.
- مدرس صيانة عامة للطائرات.
- مستشار قانوني.
- أخصائي وسائل سمعية وبصرية.
- مستشار عقود فنية.
- مراقبة عقود فنية.
- مهندس برامج.
- فني وسائل سمعية وبصرية.
- فني طباعة.
- مساعد مبرمج.
- مهندس أول ميكانيكي.
- أخصائي عقود فنية.
- مهندس إلكترونيات.
- إستشاري تدريب.
- محلل نظم معلومات.
- مبرمج حاسب آلي.
- فني كهرباء.
- معلم أسلحه وتكتيكات طيار ف15.
- معلم أسلحه و تكتيكات ومستشار للقائد.
- معلم أسلحه و تكتيكات وموجهي مقاتلات.
- أخصائي نظم معلومات.
- مدرس محركات.
- مدرس أنظمة تسليح.
- أخصائي تموين.
- مشرف مشروع تخطيط مهام.
- أخصائي تسجيل رماية.
- أخصائي إبطال متفجرات.
- مهندس معماري.
- فني شبكات.
- مدرس دراسات أرضية وطيران تشبيهي.
- أخصائي محاسبة.
- إستشاري عقود.
- أخصائي عقود.
- مدقق عقود فنية.
- مستشار نفسي.
- أخصائي صيانة عامة للطائرات.
- أخصائي صيانة المعدات البيئية والكهرباء.
- مشرف صيانة أسلحه.
- أخصائي صيانة أجهزة مراقبة الهجوم الإلكتروني المتكامل.
- أخصائي صيانة المحركات النفاثة.
- أخصائي صيانة أجهزة الأسلحة.
- أخصائي صيانة هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ.
- مشرف إنتاج.
- أخصائي صيانة الطائرات التي تعمل بضغط السائل والهواء.
- أخصائي صيانة معدات المساندة الأرضية.
- أخصائي مراقبة مواد.
- أخصائي صيانة عدادات وأجهزة مراقبة الطيران الإلكتروني.
- أخصائي صيانة جهاز الملاحه والتهديف.
- مستشار قائد سرب الصيانة.
- فني معدات أرضية.
- فني أشعة الطائرات ف 15.
- أخصائي كهرباء وهوائيات طائرات ف15.
- مشرف عام الصيانة المتوسطة.
- أخصائي صيانة أجهزة وقود الطائرات.
- أخصائي مساندة الحياة.
- مستشار قسم الملاحه والتهديف.
- فني هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ.
- أخصائي صيانة مقاعد الإنقاذ.
- فني حاسب آلي.
- فني عمليات جوية.
- أخصائي تدريب.
- أخصائي تحديد أهداف.
- فني ميكانيكا.
- أخصائي تسليح.
- أخصائي إلكترونيات.
- مدرس تحليل صور جوية.
- أخصائي إدارة.
- مهندس كهربائي.
- أخصائي فحص الأجهزة دون تدميرها.
- مدرب طيران تشبيهي أف 15 سي مدرب طيار.
- والمزيد…
طريقة التقديم
أوضحت السلام أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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